Nach Silvester-Wirbel: Ho-Klub darf wieder öffnen

Nicht einmal vier Tage hat es nach dem Wirbel um die plötzliche behördliche Schließung des „Take Five“ in Kitzbühel gedauert, darf Martin Ho seinen Klub auch schon wieder aufsperren. Rechtzeitig vor dem Feiertag hat die Behörde grünes Licht gegeben. Der Betreiber freut sich - und spart dennoch nicht mit Kritik: Die Schließlung habe am Silvestertag habe Hunderte Gäste in den unkontrollierten privaten Bereich ohne 2G-Regel getrieben.