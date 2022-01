Offiziersgesellschaft der Geschichte auf der Spur

Das 100-Jahre-Jubiläum ist Geschichte. Jetzt erinnert die Offiziersgesellschaft Burgenland mit einem Kurzvideo an die vielschichtige Rolle unseres Heeres in dieser oft schwierigen Zeit. Die Bildungsdirektion unterstützt das Projekt. Auf Anfrage wird die 16-minütige Doku per USB-Scheckkartenstick für Schüler bereitgestellt.