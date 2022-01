„Adler“ träumen von der großen Derby-Revanche

Das hat den Adlern keiner zugetraut! Auf das 1:9-Debakel am 26. Dezember in Klagenfurt reagierte Blau-Weiß mit drei Siegen in Folge: 4:2 gegen Laibach, 4:3 n.V. gegen Bozen und 6:3 gegen Graz. Das muss man auch erst einmal schaffen.