Wiener Schülerin fälschte PCR-Test - verurteilt

Die Jugendliche war am 10. September mit Freunden verabredet. Anstatt sich einen für den Eintritt in das Lokal erforderlichen PCR-Test zu besorgen - was in Wien keine besonders Schwierigkeit darstellt -, nahm sie einen alten, längst abgelaufenen Test und manipulierte diesen auf ihrem Computer mit einem Software-Programm. Im Lokal wies sie dann den verfälschten Test vor - und flog auf, da der QR-Code gescannt und der Schwindel entdeckt wurde.