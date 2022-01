ORF-Chefin: „Müssen spüren, wie es Salzburg geht“

Ich möchte, dass wir wieder mehr bei den Leuten draußen sind. Wir werden im Jänner ein „Salzburg konkret“ machen, wo wir an fünf Tagen in allen fünf Bezirken sind und uns die Lage anschauen. Da werden wir jeden Tag Reportagen aus unterschiedlichen Bezirken haben. Es ist mir ein großes Anliegen, in Stadt und Land Salzburg spürbar und sichtbar zu sein. Wir wollen zeigen, was in den Regionen die Anliegen sind. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, in der wir alle so stark auf Distanz leben, ist es wichtig, wieder in eine Beziehung zu kommen.