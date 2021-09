Viele Baustellen für Salzburgs neue ORF-Chefin

Direktorenposten in der Heimat wäre Krönung

Der Direktorenposten in ihrem Heimatbundesland Salzburg wäre die Krönung ihrer Karriere. Zum ORF kam sie 1988 in die Radio-Innenpolitik. Während der entscheidenden Phase der österreichischen EU-Beitrittsverhandlungen von 1992 bis 1994 war sie Korrespondentin in Brüssel. In weiterer Folge führte Langer die Wirtschaft in der „ZIB 1“, war Fragestellerin in der „Pressestunde“ und Moderatorin der Diskussionssendung „Offen gesagt“.