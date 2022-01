Corona-Demo lockte 2000 Menschen an

Die Salzburger Altstadt wurde auch am ersten Sonntag des neuen Jahres zum Schauplatz einer großen Demonstration gegen die aktuellen Coronamaßnahmen. Während zum Start des „Sonntagsspazierganges“ am Mozartplatz zunächst noch gut 1000 Menschen gezählt werden konnten, stieg die Zahl rasch auf 2000 an, heißt es von Seiten der Salzburger Polizei auf „Krone“-Anfrage.