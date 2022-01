Numerologin verrät, was das Jahr 2022 verspricht

„Gelassen bleiben und Intuition folgen“

Das kommende Jahr wird laut Mimlich ein Jahr, in dem sich viel einpendeln muss. „Geprägt wird es vom Inbegriff der Freiheit“, erzählt die Deutsch Jahrndorferin. „Wichtig wird es sein, mehr Glauben an sich selbst zu entwickeln und sich nicht von den Stimmungen anderer abhängig zu machen.“ Sie warnt aber vor impulsiven Handlungen. Man sollte zwar an allem interessiert sein, bevor man sich aber zu schnell in ein Abenteuer stürzt, muss das richtig durchdacht sein.