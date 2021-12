Experten stellen zunehmend das Impfschema infrage

Auffrischung keine Auffrischung?

Zuletzt wurde aber auch in Fachkreisen immer wieder Kritik am Begriff der „Auffrischungsimpfung“ laut, wie die „New York Times“ berichtet. So diskutieren Experten in den USA demnach verstärkt, ab wann Menschen tatsächlich vollständig geimpft sind. So geht ein beträchtlicher Anteil an Fachleuten davon aus, dass der dritte Stich gar nicht dazu diene, einen verlorenen Immunschutz wieder aufzubauen, sondern vielmehr generell Teil der Grundimmunisierung sei.