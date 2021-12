Obdachloser Italiener war zehn Jahre lang „tot“

Obdachloser fand in Reha-Klinik „eine Familie“

Nach der Nierenoperation wurde Vincenzo in einer Rehabilitationsklinik eingeliefert. Das Personal versuchte, seine Identität auch mittels Fingerabdrücken festzustellen. In der Datenbank gab es Fingerabdrücke, die Carabinieri in der toskanischen Stadt Prato vor Jahren aufgenommen hatten, wie die Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtet.