Popsänger Sasha wird 50: „Jetzt werde ich alt“

„Ich finde Älterwerden kacke.“ Popmusiker Sasha findet deutliche Worte zu seinem 50. Geburtstag heute, am 5. Jänner. Trotzdem nutzt er das Jubiläum, um öffentlich auf sein bisheriges Leben zurückzublicken - ab Oktober in der Bühnen-Revue „This Is My Time“ und in der Autobiografie „If You Believe“. Wer ist also der Musiker, der seit dem Ende der 90er-Jahre fester Bestandteil der deutschen Popszene ist?