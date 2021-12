ÖBB-Ticketaffäre geht in die nächste Runde

Ministerium verwies auf die Schlichtungsstelle

Doch die 74-Jährige gibt sich nicht so leicht geschlagen. Da wird auch die Frau Mobilitätsministerin Leonore Gewessler (Grüne) persönlich angeschrieben. „Sie meinten, sie seien dafür nicht zuständig - haben mir aber den Rat gegeben, mich an eine allgemeine Schlichtungsstelle zu wenden. Und das hab ich getan. Jetzt kümmern die sich um den Fall“, so Gertrude Lazar kämpferisch. Man darf sich nicht immer alles gefallen lassen!“