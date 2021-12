„Wer baut ist viel wichtiger, als das was und wo!“

„Es scheint, in Tragwein kommt es mehr darauf an, wer baut, statt was und wo gebaut wird“, ärgert sich Alois Landl. Der Kleinunternehmer würde zu den 20 bestehenden Wohnungen weitere sechs im ehemaligen Kirchenwirt-Gebäude errichten. Dafür müsste er das Haus am Marktplatz um zwei Stockwerke erhöhen.