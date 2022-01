Ava Phillippe: Wie die Mama, so die Tochter!

„So ein Privileg“

„Ich bin mir noch nicht sicher, welche Richtung ich einschlage. Das ist gewissermaßen das, was ich in dieser Phase meines Lebens herausfinden will: Was passt am besten zu mir und was wird in diesem Kontext das Beste für andere sein und wie kann ich am meisten bewirken“, erläutert die Schönheit im Interview mit „E!“.