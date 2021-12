Polizei rückt wegen Licht von Kaffeemaschine aus

Angelockt von einem blauen Lichtschein, stand beim Braunauer Taxiunternehmer Aleks Budimirovic am 22. Dezember die Polizei vor der Tür. Sie vermutete eine illegale Cannabis-Plantage in dem Haus, in dem sein Unternehmen untergebracht ist. Vorgefunden haben die Beamten nur eine blau leuchtende Kaffeemaschine