Israel bombardierte syrischen Hafen

Schon zweiter israelischer Angriff in diesem Monat

Israel hat wiederholt iranische Ziele in Syrien und der alliierten Milizen, einschließlich der libanesischen Hisbollah, angegriffen. Israel sieht die Präsenz des Iran in Syrien zur Unterstützung der Regierung von Präsident Bashar al-Assad im Bürgerkrieg des Landes als strategische Bedrohung an.