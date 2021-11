Mindestens 7 Tote bei Drohnenangriff in Syrien

Die israelische Luftwaffe greift regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an. Sie will verhindern, dass der mit Israel verfeindete Iran seinen militärischen Einfluss dort weiter ausbaut. Teheran gehört zu den wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung. Der Iran unterstützt in dem Konflikt unter anderem Milizen, die an der Seite der syrischen Armee kämpfen. Noch aber sei unklar, wer für den Angriff verantwortlich sei.