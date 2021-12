LASK-Sportdirektor: „Bin sicher keine Marionette!“

Er war aber auch nicht Sportdirektor – das war Dominik Thalhammer.

Trotzdem! Nehmen wir etwa die Juniors und Kampfmannschaft, dann sind das derzeit zwei verschiedene Paar Schuhe. Von U18 bis Kampfmannschaft sollten aber alle eins zu eins wie die Kampfmannschaft spielen. Das ist meine Philosophie. Auch darf es in Zukunft nicht passieren, dass ein Talent aus Oberösterreich zu Austria, Rapid oder Admira geht. Wenn einer mit 14 zu Red Bull geht, okay. Das ist schwierig zu vermeiden. Trotzdem will ich nicht durch die Stadt gehen und ein Red-Bull-Trikot sehen. Ich will auch keines von Rapid sehen. Ich will LASK-Trikots sehen.