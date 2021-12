26-Jähriger rettete Lenkerin vor dem Verbrennen

Mit Fuß gegen Auto gestemmt

Der 26-jährige Fabian F. aus Schrems sah den Unfall zwar nicht, fuhr aber Sekunden später am Wrack vorbei. Geistesgegenwärtig hielt er sofort an und rannte zum Unfallfahrzeug, in dem die Lenkerin regungslos saß. Dort musste er sich mit dem Fuß gegen das Auto stemmen, um die verklemmte Tür aufzubekommen und weiter aufzuhalten. So konnte die noch vom Unfall geschockte Wienerin rausklettern.