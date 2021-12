TikTok-Scherz geht schief: Feuerwehr rückt an

Dieser Scherz ist offenbar gehörig nach hinten losgegangen: TikToker und Dekorateur Doug Peterson aus New Jersey (USA) hatte - in Anlehnung an den Weihnachtsfilm „Schöne Bescherung“ aus dem Jahr 1989 - an seinem Hausdach eine zappelnde Schaufensterpuppe angebracht. Die Arbeit war offenbar so überzeugend, dass Nachbarn die Feuerwehr alarmierten. Sowohl die Herstellung als auch die vermeintliche Rettung der Puppe dokumentierte Peterson für die Kurzvideo-App.