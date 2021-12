Simon (2) kletterte selbst aus seinem Gitterbett

Zuvor nie herausgeklettert

Zum Zeitpunkt ihres Aufbruchs lag Simon noch friedlich schlummernd in seinem Gitterbettchen. Der Kleine war in der Vergangenheit dort nie allein herausgeklettert – niemand konnte sich vorstellen, dass er überhaupt dazu in der Lage wäre. Warum das Babyfon nicht anschlug, als der Bub gegen 22 Uhr plötzlich munter geworden war und seine Eltern gesucht hatte, ist vorerst noch eines der ungeklärten Rätsel in diesem tragischen Fall.