Der kleine Simon (2) erfror bei minus zehn Grad

In der beschaulichen Mühlviertler Gemeinde Vorderweißenbach hat sich in der Nacht zum Donnerstag eine unglaubliche Tragödie abgespielt: Ein erst zweijähriger Bub ist dort in der Nähe seines Elternhauses erfroren. Die Polizei ermittelt nun gegen die völlig gebrochenen Eltern wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.