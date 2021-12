Berlin will EU zu „Vierten Deutschen Reich“ machen

Der Begriff „Viertes Deutsches Reich“ sei „nichts Negatives, da es sich nicht um das Dritte Reich, sondern um das Erste handelt“, also das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, sagte Kaczynski in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der rechtsextremen polnischen Tageszeitung „GPC“. Würden die Polen „einer solchen modernen Unterwerfung zustimmen“, würden „wir auf verschiedene Weise degradiert werden“. Kaczynski griff auch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an, der seiner Meinung nach „das grundlegende Instrument ist, das verwendet wird“, um föderalistische Ideen durchzusetzen.