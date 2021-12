Träume auf der Psychiater-Couch am Landestheater

Weill vertonte das Buch von Moss Hart, dem legendären Broadway-Regisseur, Theater- und Drehbuchautor – die Songtexte stammen von Ira Gershwin – im Jahr 1941. Leider schrieb er viel weniger Musik, als man sich heute wünschte. Die Psychoanalyse kam in den USA damals gerade in Mode. Also liegt Liza Elliott, die gefeierte Chefin des Modemagazins „Affaire“, die „Lady in the Dark“, wegen ihrer Midlife-Crisis auf der Couch beim Promi-Psychiater Dr.…Brooks und erzählt ihre Träume. Träume von Glamour und Glitter, von Erinnerungen an ihre freudlose Kindheit unter tyrannischen Eltern, von einer Hochzeit, zu der sie sich im realen Leben nicht entschließen kann.