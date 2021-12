Viel soziales Engagement in der Weihnachtszeit

FH Kärnten & MOKI

„Es ist eines der Schönsten, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das können wir über diese Projekte nun seit mehreren Jahren machen. Zudem kommen wir über Verantwortung zeigen! so in Kontakt mit Organisationen, die wir vorher noch nicht gekannt haben. Es ist ein sehr niederschwelliger Zugang und eine tolle Möglichkeit, konkret selbst etwas Gutes zu tun“, so Martina Keuschnig, Projektkoordinatorin der FH Kärnten. Die Geschenke wurden liebevoll eingepackt und beschriftet, um auch Kindern in schwierigen Situationen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.