Gestundete Mieten: Jetzt drohen Delogierungen

Corona hat die Situation verändert. „Die Gruppe, die betroffen ist, hat sich verschoben. Es sind Berufstätige, die weniger Geld zur Verfügung haben, alleinstehende Frauen mit geringem Einkommen, Kulturschaffende, Studenten. Das sind Leute, denen es unangenehm ist, dass sie Hilfe brauchen. Aber durch Sonderausgaben kommen sie in Problemlagen, zum Beispiel durch Arztkosten für die Kinder oder ein Gebrechen in der Wohnung.“ In einigen Fällen hat sie miterlebt, dass Strom und Heizung abgedreht wurden, weil Rechnungen nicht bedient wurden. Viele suchen nach billigeren Wohnungen - und werden schwer fündig.