14-jähriger „Pistolero“ sollte 4046 Euro bezahlen

Anrainer wählten Notruf

Was war am 9. Juli in Auwiesen passiert? Mehrere Anrufer meldeten bei der Landesleitzentrale der Polizei, dass Jugendliche in Auwiesen mit einer Faustfeuerwaffe hantieren. Vor dem Hintergrund des Attentates von Wien und weil in Auwiesen leider immer wieder Jugendkriminalität für Aufsehen sorgt, startete ein Polizei-Großaufgebot einen mehrstündigen Einsatz.