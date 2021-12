Gemicibasi: „Ich hab so viel Scheiße gebaut“

Unumstritten zählt Turgay Gemicibasi zu den aufstrebenden Kickern in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Dabei war es in der Jugend nicht immer einfach für den extrovertierten Deutsch-Türken. „Ich hab so viel Scheiße gebaut“, offenbart der 25-Jährige. In Österreich hat der talentierte Mittelfeldmotor von Austria Klagenfurt Fuß gefasst und die Reise soll auch noch nicht zu Ende sein. Im Krone Sport-Talk mit Martin Grasl spricht er über den aktuellen Höhenflug des Aufsteigers, potenziellen Angeboten, das türkische Nationalteam und der Wandel des Fußballs im Osten Deutschlands.