„Es hat sich etwas verändert in den Köpfen“

Unfassbar stabil und im Angriffsspiel variabel wie kaum ein anderes Team in der Liga. So präsentierte sich der VC Wolfurt in der Hinrunde der 2. Volleyball Bundesliga. Doch was ist die Erfolgsformel, die unter anderem zum besten Bundesligastart in der 30-jährigen Bundesligageschichte der Hofsteiger und Platz eins zur Winterpause geführt hat?