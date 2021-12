Vier Ruderer gerettet: „Mussten selbst aufpassen“

„Ich arbeite in der Kläranlage, der Unfall ist zwanzig Meter von mir entfernt passiert. Ich hab’ die Hilfeschreie gehört und hab’ mich gleich mit einem Kollegen ins Auto gesetzt. Wie wir zum Bootshaus gefahren sind, ist erst die Alarmierung aus Linz gekommen“, erzählt Josef „Sepp“ Ortner von der FF Wernstein. Am Montag gegen 11.15 Uhr waren vier Männer, drei Passauer (80, 78 und 72 Jahre) und ein 62-Jähriger aus Wernstein in ihrem viersitzigen Ruderboot ohne Steuermann von Passau Richtung Wernstein am Innfluss unterwegs gewesen.