Am 6. Mai öffnet Scheiblhofers „The Resort“

Im November 2019 erfolgte der Spatenstich vom neuen Hotel The Resort des Weingutes Scheiblhofer in Andau. Mittlerweile ist der Bau sehr weit fortgeschritten, am 6. Mai im kommenden Jahr sollen die ersten Gäste einziehen können. Derzeit ist man auf der Suche nach Mitarbeitern für den 4****-Superior-Luxustempel.