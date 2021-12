Buntes Winterprogramm im Biosphärenpark Nockberge

Diesen Mittwoch und Donnerstag stehen wieder Schneeschuhwanderungen in St. Oswald und auf der Turrach an. Und für Familien wird eine urige Weihnachts-Winterwanderung inklusive Räuchern, Einkehr in einer Bergbauernhütte und Kärntner Kletznbrot angeboten. „Im Fokus unseres Programms steht die Wissensvermittlung“, sagt Biosphärenpark-Direktor Dietmar Rossmann. „Über das entsprechende Rüstzeug verfügen unsere Ranger. Wir freuen uns daher auf zahlreiche Gäste.“