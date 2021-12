Taifun „Rai“: Hunderte Tote, viele noch vermisst

Geschäfte geplündert

Besonders betroffen waren östliche und westliche Provinzen im Zentrum des Inselstaates - etwa auf der bei Surfern beliebten Insel Siargao, wo „Rai“ am Donnerstag mit bis zu 195 km/h auf Land traf. Eine der am stärksten betroffenen Provinzen war die Insel Bohol. Dort lag die Zahl der Todesopfer am Montag laut Angaben von Gouverneur Arthur Yap bei 74. Zehn weitere Menschen starben auf den Dinagat-Inseln. Am Sonntag bildeten sich in betroffenen Gebieten an den Ausgabestellen für Trinkwasser und andere Güter lange Schlangen. Es gab Berichte über gepünderte Geschäfte.