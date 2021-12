Modernes Zentrum für praxisnahes Einsatztraining

Baustart erfolgt in Kürze

Im Auftrag des Innenministeriums wird jetzt Austrian Real Estate (ARE) in Eisenstadt ein modernes Einsatztrainingszentrum errichten. Die ersten Arbeiten starten im Februar 2022. „Damit sind für unsere Polizisten bestmögliche Trainingsbedingungen garantiert“, verspricht Karner. Er betont, wie wichtig praxisnahes Training ist. „Eine umfassende Ausbildung ist der Grundstein für ein professionelles Einschreiten in gefährlichen Situationen“, bestätigt Landespolizeidirektor Martin Huber.