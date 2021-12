Millionen-Projekte läuten am Arlberg neue Ära ein

Aber nicht nur in die Seilbahnen wurde am Arlberg investiert: 800.000 Euro flossen in den Bereich der Gastronomie, weitere 150.000 Euro wurde in die Pistenoptimierung gesteckt. Und nicht zuletzt wurden über 270.000 Euro für die Bereiche Sicherheit und Umwelt aufgewendet. Dem Wintervergnügen steht also nichts mehr im Wege!