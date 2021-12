In Bad Leonfelden kehren Blaue Landes-FP Rücken zu

Totaler Bruch

Nun dürfte es zum totalen Bruch mit der Landespartei und einer Welle an Austritten gekommen sein. Am Freitag trafen sich die Leonfeldner Blauen zu einer Aussprache. „Kein Kommentar dazu“, kündigt Fraktionschef Oliver Jeitler eine Stellungnahme am Dienstag an. Er verrät nur so viel: „Es tut sich was. Wir lassen uns mit dem Formulieren Zeit, weil wir keine Schlammschlacht wollen.“