ÖSV-Crosser Dusek siegt - Hämmerle abgeschossen

Der 25-jährige Dusek, der bereits in der Qualifikation als Dritter bester Österreicher war, präsentierte sich auch in den Final-Heats stark. Nachdem der Niederösterreicher seinen Achtelfinallauf für sich entschieden hatte, zog er als Viertelfinalzweiter – hinter dem Wiener Lukas Pachner ins Semifinale ein. Dort musste er sich dann nur dem kanadischen Youngster Eliot Grondin geschlagen geben und fixierte als Zweiter zum vierten Mal in seiner Karriere den Einzug ins große Finale.