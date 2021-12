Bewohner retteten sich vor Feuer auf Baugerüst

Dramatische Szenen haben sich am Freitagabend im Wiener Bezirk Meidling abgespielt. In einem Mehrparteienhaus war Feuer ausgebrochen, binnen kürzester Zeit stand eine der Wohnungen in Vollbrand. Mehreren Bewohnern war der Fluchtweg aus dem Gebäude durch den starken Rauch abgeschnitten - sie mussten sich über ein Fenster auf ein Baugerüst retten und ausharren.