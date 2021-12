So schützen sich Mitarbeiter der ÖBB-Security

Weil gewisse Personen sich bei Kontrollen auf Bahnhöfen und in Zügen immer wieder aggressiv verhalten und handgreiflich werden, wurden die Mitglieder der ÖBB-Security speziell ausgerüstet. „Während unserer Dienstzeit tragen wir durchgehend eine Bodycam. Diese wird aktiviert, sobald es zu gefährlichen Situationen kommt. So haben wir die auf uns möglichen Attacken sofort als Videobeweis gesichert“, erklärt Dragan Jevtic von der ÖBB-Security. Die an der Kleidung angebrachten Kameras erfüllen zudem eine Schutzfunktion. „Oft können wir Zwischenfälle stoppen, indem wir Tätern damit drohen, die Kameras einzuschalten. Viele ergreifen dann die Flucht.“