Das liebe Christkind und der Baum im Biedermeier

Klitzeklein sind die ersten Blüten der Barbarazweige, die in der Ausstellung „Wintergrün“ im Linzer Schloss, in einer Vase auf einem Tischchen stehen. Gleich neben dem Christbaum, der mit roten Äpfeln und Bändern geschmückt ist. Schaut man genauer, entfaltet sich der Ausstellungsraum als Biedermeier-Wohnzimmer, das getreu einem Gemälde aus dem Jahr 1848, das ebenfalls im Raum hängt, nachgestellt worden ist. Damals war das Christkind noch neu. Ursprünglich glaubten die Kinder an das „Goldene Heissl“, ein himmlisches Pferd, das die Gaben brachte. „Im Biedermeier wurde es vom Christkind abgelöst“, sagt Ausstellungsmacherin Thekla Weissengruber.