„ME/CFS-Erkrankungen kommen geballt auf uns zu“

Betroffene: „Diagnose folgen Horrorszenarien“

„Eine große Lücke im System ist, dass es nach wie vor so gut wie keine Anlaufstellen für Betroffene gibt“, so der Neurologe. Was die Anerkennung der Krankheit, Versorgung und soziale Absicherung der Betroffene betrifft, gibt es noch viel zu tun. Auch Investitionen in die Forschung sind unerlässlich. „Der Diagnose folgen Horrorszenarien: emotional, körperlich, finanziell“, schreibt eine Betroffene in ihrer Stellungnahme der Petition der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS, die die Politik zu mehr Unterstützung von Betroffenen auffordert. 19.986 Personen aus Österreich haben unterschrieben - jetzt liegt es an der Politik zu handeln.