Rettungsdienst entdeckt bei Einsatz Waffenarsenal

Zum Rettungseinsatz kam es am Donnerstagmorgen. Der gesundheitlich beeinträchtigte Pensionist hatte die Rettung selbst gerufen. "Es handelte sich um einen medizinisch-psychischen Notfall", sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Als die Einsatzkräfte das Arsenal in der Wohnung im Bezirk Hernals bemerkten, alarmierten sie die Exekutive. Die Liste an gehorteten Waffen, die der 64-jährige Bewohner in den Räumlichkeiten aufbewahrte, ist lang. Nach Angaben der Polizei fanden sich 23 Langwaffen, 14 Faustfeuerwaffen, elf Steinschlosswaffen sowie sechs Leuchtpistolen, darüber hinaus auch noch eine Sprenggranate, acht Geschossgranaten, 35 Dolche, diverse antike Waffen und etwa 13.000 Schuss Munition.