Olympia-Kanute springt nächsten Wasserfall runter!

Angst, Furcht, Nervosität. Alles Worte, die Mario Leitner nicht kennt. Denn der Olympia-Kanute von 2016 hat’s wieder getan. Mitten im mexikanischen Dschungel, in Vera Cruz, stürzte sich der Glanegger erneut einen Wasserfall hinunter. Aber nicht irgendeinen. Sondern den berühmt berüchtigten, 25 Meter hohen Tomata II. „Er ist das Nonplus-Ultra in der Kanu-Szene, einer der brutalsten der Welt – wir haben darauf hintrainiert“, erklärt Leitner, der ein Video auch postete - mit dem Titel: „Fighting the beast!“