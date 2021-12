Kleinkind stürzte aus erstem Stock vier Meter ab

Am Mittwoch gegen 14 Uhr befand sich eine 36-jährige Mutter mit ihren beiden Kindern im Alter von eineinhalb und sieben Jahren in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Ried. Die syrische Familie hielt sich im ersten Stock in der Küche auf. Die Mutter stellte ihre eineinhalb Jahre alte Tochter auf das Fensterbrett des geöffneten Fensters, um frische Luft zu schnappen. Als sie sich für einen kurzen Moment zu ihrem Sohn umdrehte, verlor das Kleinkind das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von vier Metern auf die darunter befindliche Straße.