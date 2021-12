Große Sorge vor Sterbedruck auf betagte Menschen

Keine Unterscheidung in wertes und unwertes Leben!

Senioren-Politiker Josef Pühringer fürchtet vor allem den erwartbaren Druck auf Betroffene: „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass durch die Legalisierung der Beihilfe zum Suizid die Gefahr besteht, dass alte, hochbetagte oder behinderte Menschen ihre Daseinsberechtigung und ihren Lebenswillen rechtfertigen müssen, weil sie womöglich als Last der Gesellschaft empfunden werden. Die Entscheidungsträger müssen sich dieser Gefahr bewusst sein und bei der Vollziehung dieses Gesetzes eine Unterscheidung in wertes und unwertes Leben mit aller Kraft verhindern.“