Susanna Allacher: Biografie einer starken Frau

Politisch engagiert

Auch politisch war sie zeit ihres Lebens engagiert. Ihr Dasein war von vielen Schicksalsschlägen geprägt. So fiel ein Sohn im Krieg, einer ihrer Enkel verunglückte tödlich. Ihre politische Einstellung, die Familie gehörte zu den Kommunisten, forderte ebenso Opfer. Der Bruder wurde geköpft, Vater und Onkel sind im Mai 1945, also nach Kriegsende, im Gefängnis verstorben. Auch sie und ihre Schwester waren inhaftiert, kehrten aber nach Hause zurück. Susanna Allacher starb 1976 mit 75 Jahren. Bis Anfang der 70er-Jahre leitete sie die KPÖ in ihrer Heimatgemeinde.