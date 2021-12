Billard-Ass Ouschan zu Sportlerwahl: „Lächerlich!“

Schwarz gibt Vollgas

Am Weißensee gibt Schwarz derzeit Vollgas. Der WM-Kombi-Sieger, WM-RTL-Dritte und Slalom-Gesamt-Triumphator ist nach seinem Syndesmosebandeinriss noch nicht der Alte, verpasste beim Slalom in Val d’Isere mit Rang 35 den Finaleinzug. „Ich brauche noch Umfänge und Fahrten für die Vorjahresform. Der Knöchel fühlt sich aber wieder gut an, reagiert nur noch leicht“, betont der Radentheiner. Am Wochenende warten zwei Riesentorläufe in Alta Badia auf „Blacky“.