Hefners Witwe: „Playboy-Villa war ein Gefängnis“

„Zufluchtsort, aber auch Gefängnis“

„Ich heile immer noch von gewissen Erlebnissen“, erklärt sie ihren drei Millionen Followern, führt jedoch nicht aus, um welche Situationen es sich handelte. Was genau zwischen ihr und „Hef“ vorgefallen ist, lässt sie im Unklaren: „Er war in vielerlei Hinsicht gut zu mir, in anderer nicht.“ Ähnliches empfindet sie wohl auch gegenüber der Mansion, in der sie mehrere Jahre lang lebte: „In vielerlei Hinsicht war es ein Zufluchtsort für mich, aber auf andere Weise war es mein Gefängnis.“