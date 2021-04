Holly Madison: Nie Orgasmus beim Sex mit Hefner

Das Playmate verriet, dass sie von einem anderen Bunny in die Playboy-Villa geladen wurde: „Ich habe gedacht, es wäre ein sicherer Ort, um Spaß zu haben. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet.“ Hefner habe ihr das Schlafmittel Quaaludes angeboten, das er stets als „Schenkelöffner“ bezeichnete. Holly lehnte ab, war aber „voll betrunken und high“, weil sie einen Joint geraucht hatte. So landete sie mit den anderen Girls in Hefner Schlafzimmer und hatte dann auch Sex mit dem Hausherren: „Ich war bereits so weggetreten, dass ich nicht wirklich mehr Kontrolle über die Situation hatte.“ Sie beschloss dennoch, weiter in der Playboy-Villa zu bleiben: „Ich war in einer verzweifelten Situation. Ich hatte kein Geld, keine Bleibe und kein Kredit. In der Villa zu leben war die Lösung für mich. Und ich dachte, wenn ich jetzt einfach gehe, wurde ich nur benutzt und wieder ausgespuckt.“