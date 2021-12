Polizei übt „Selbstzensur“ im Landessicherheitsrat

Beruhigung der Lage bei Demos ist hilfreich

LH Stelzer meint im „Krone“-Gespräch nach der Sitzung trotzdem, Landespolizeidirektor Pilsl habe einem umfassenden Bericht über die Sicherheitslage in Oberösterreich im Zusammenhang mit der Pandemie vorgelegt. Alleine in der aktuellen Lockdown-Phase habe es bisher 57 Versammlungen im Zusammenhang mit Corona in Oberösterreich gegeben. Die Polizei gehe bei all dem eher deeskalierend (also ruhig und beruhigend) vor, was Stelzer, wie er sagt, auch sehr schätze. Stelzer: „Man könnte viel mehr strafen, was man da sieht an Maskenverweigerung, aber das könnte dann eskalierend wirken.“